Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. yönetimindeki 42 AOP 679 plakalı otomobil, Antalya’dan Beyşehir istikametine seyir halinde iken Kaymakam Virajı mevkisi yakınlarında yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkıp tarlaya takla atan araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.K. ile M.Ç. yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

