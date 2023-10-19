YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

19.10.2023 07:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Beyşehir-Antalya kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. yönetimindeki 42 AOP 679 plakalı otomobil, Antalya’dan Beyşehir istikametine seyir halinde iken Kaymakam Virajı mevkisi yakınlarında yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı. Yoldan çıkıp tarlaya takla atan araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.K. ile M.Ç. yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EBYÜ tarafından düzenlen Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri TBMM’de devam ettiEBYÜ tarafından düzenlen Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri TBMM’de devam etti
Emetliler Filistin için yürüdüEmetliler Filistin için yürüdü
"34. Marmaris Boat Show" 25 Ekim'de kapılarını açacak"34. Marmaris Boat Show" 25 Ekim'de kapılarını açacak
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 19 Ekim Perşembe

İmsak
05:34
Sabah
06:55
Öğle
12:40
İkindi
15:45
Akşam
18:16
Yatsı
19:31

Konya Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Perşembe

Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Akşehir eczanesi
Aksehir
Taşkent eczanesi
Taskent
Dilek eczanesi
Beysehir
Esra yavuz eczanesi
Selcuklu
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

Kan donduran itiraf! "Aynı adam çocukken bana da tecavüz etmişti"

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

Mezurayla boylarını ölçtü! Uygun eş aradı

'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

'Büyücülük' araştırması yaptı! Evini böyle yaktı

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Camper, Puma, Levi's... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.