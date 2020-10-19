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Konya'da otomobilin çarptığı baba ve oğulun hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasında

KONYA HABERLERİ  | 19.10.2020 12:22 | Son Güncelleme

Konya'da otomobilin çarptığı baba ve oğulun hayatını kaybettiği trafik kazası güvenlik kamerasında

Konya'da kaldırımda yürüyen 5 yaşındaki çocuk ile babasının, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Furkan O. idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobilin, merkez Selçuklu ilçesi Hicaz Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Bünyamin (36) ile eşi Sibel ve 5 yaşındaki oğulları Eymen Özkan'a çarpması, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, virajı hızlı giren otomobilin kontrolünü kaybetmesi ardından kaldırımda yürüyen anne ve baba ile yanlarındaki çocuğa çarpması yer alıyor.

Çarpmanın etkisiyle ailenin savrulduğu görülen görüntülerde, yerden kalkan annenin kendisinden uzağa düşen eşi ve çocuğunun yanına gittiği görülüyor.

Yaralı olduğu gözlenen anne, ilk olarak yerde hareketsiz yatan çocuğunu, daha sonra da eşini kontrol ediyor.

Öte yandan yaralanan anne Sibel Özkan'ın Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde, otomobil sürücüsü Furkan O'nun da Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Hicaz Caddesi'nde dün, Furkan O. idaresindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Bünyamin ile eşi Sibel ve 5 yaşındaki oğulları Eymen Özkan'a çarpmış, kazada, küçük Eymen olay yerinde, babası Bünyamin Özkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hafif yaralanan anne Sibel Özkan ile sürücü Furkan O. ise Konya'daki farklı hastanelere kaldırılmıştı.

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