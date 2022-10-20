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Konya'da otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

20.10.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'da otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

Konya'nın Meram ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın hastanede hayatını kaybetti.

Burcu Ç. (36) idaresindeki 42 RA 084 plakalı otomobil, Ayanbey Mahallesi Mecidiye Sokak'ta, yolun kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yanılmazer, ambulansla kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan sürücü Burcu Ç, polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'da otomobilin çarptığı kadın hastanede öldü

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