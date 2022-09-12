Konya'da otomobilin çarptığı kadın öldü

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

M.K. idaresindeki 34 BJF 339 plakalı otomobil, merkez Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Saime Durmaz'a çarptı.

İlk müdahaleyi yoldan geçen bir vatandaşın yaptığı ağır yaralı Durmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sürücü M.K. gözaltına alındı.



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