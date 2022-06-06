Konya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Akşehir Caddesi'nde, O.F.A. (54) idaresindeki 26 AD 563 plakalı otomobil, Osman Akkuş'un (75) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ve sürücüsü savruldu.

Ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırılan Akkuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü O.F.A. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz