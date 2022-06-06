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Konya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

06.06.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile çarpışan 3 tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Akşehir Caddesi'nde, O.F.A. (54) idaresindeki 26 AD 563 plakalı otomobil, Osman Akkuş'un (75) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet ve sürücüsü savruldu.

Ambulansla Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırılan Akkuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü O.F.A. gözaltına alındı.

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