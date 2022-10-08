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Konya'da otomobille tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

08.10.2022 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da otomobille tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Konya'da otomobille tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Hasan Basri Ecevitci yönetimindeki 06 BAA 386 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 5. kilometresinde, karşı yönden gelen Hayrullah Ç'nin kullandığı 38 ADK 421 plakalı tırla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Beyşehir Belediyesinde işçi olduğu öğrenilen Ecevitci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği henüz belirlenemeyen bir yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsü Hayrullah Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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