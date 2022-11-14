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Konya’da patlayan LPG tankının iş yeri kapısını yerinden söktüğü anlar kameraya yansıdı

14.11.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da oto elektrik tamirhanesinde otomobil tamiri sırasında aracın LPG tankının patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Patlama sırasında iş yerinin kapısının yerinden sökülmesi ve 2 kişinin alevlerin arasından çıkma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde oto elektrik tamirhanesinde çalışan 2 kişi, bir araçta çalışma yaptığı sırada otomobil de bulunan LPG tankı patladı.

Patlama sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, iş yerinde çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Patlamada yaralanan Muhammet A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İş yerinde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler inceleme yaptı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, iş yerinde meydana gelen patlama ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerinde meydana gelen patlama sonrası oto tamirhanesinin demir kapısının yerinden söküldüğü ve iş yerinde bulunan 2 kişinin alevlerin arasından çıkarak olay yerinden uzaklaştığı, daha sonra ise iş yerine tekrar geldikleri görülüyor.

Çok şiddetli bir patlama meydana geldi
İş yeri önüne aracını park eden ve daha sonra iş yerinin karşısında fırında bulunan Ahmet Ergin, “Biz karşıda fırın tarafındaydık. Bir anda patlama sesi geldi, yerler falan sallandı. Daha sonra bağırma sesleri gelmeye başladı. İçeride bulunan 2 kişi bağırmaya başlamış. Hemen itfaiyeyi, ambulansı aradık. Biz karşıdan buraya kadar gelene kadar alevler duvardan yansımaya başlamış. Aracımızı çektik, o sırada ekipler geldi ve yaralı arkadaşı hastaneye götürdüler” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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