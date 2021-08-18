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Konya'da polis, 20 bin liralık ziynet eşyaları çalınan çifte, kolyedeki evlilik tarihinden ulaştı

18.08.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentte "kiralık ev arama" bahanesiyle evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Konya'da polis ekipleri, evlerden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheliyi yakaladı, 20 bin liralık ziynet eşyaları çalınan çifte ise kolyede yazılı evlilik tarihinden ulaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kilitli olmayan kapı dillerinin düşürülerek, evlerden hırsızlık yapılması ihbarlarına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, iki gün önce Kırıkkale'den Konya'ya geldiği tespit edilen bir otomobili, şüphe üzerine merkez Selçuklu ilçesinde takibe aldı.

Dikkat çekmemek için otomobilin bulunduğu parkta oturan ekipler, bir süre sonra iki kadını otomobile bineceği sırada gözaltına aldı.

Sürücü A.D. (64) ile araçtaki kadın şüpheliler Z.O. (39) ve D.G. (22), emniyete götürüldü.

Şüpheli kadınların, Kırıkkale'den kente geldikten sonra dikkat çekmemek için ticari taksiyle gezerek, "Kiralık daire arıyoruz." bahanesiyle apartmanları gezdiği, kilitli olamayan kapıların dillerini düşürmek suretiyle boş evlere girip vatandaşların ziynet eşyasını çaldıkları tespit edildi.

- Evlerinden ziynet eşyası çalınan çifte, kolyedeki tarih sayesinde ulaşıldı

Şüphelilerden ele geçirilen 20 bin lira değerindeki ziynet eşyasının sahibini bulmaya çalışan polis, bir kolyenin ucundaki kalp içerisine yazılmış isimler ve evlilik tarihinden yola çıkarak, evlendirme dairesine başvurdu.

Evlilik tarihi kayıtlarından çifte ulaşan polis, henüz evlerinden hırsızlık yapıldığını fark etmeyen aileye ziynet eşyalarını teslim etti.

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Araç şoförü A.D. ise Kovid-19 testi pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

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