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Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın yargılamasına başlandı

10.09.2021 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığın yargılamasına başlandı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Şenol Yasak'ın "kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şenol Yasak sağlık sorunları nedeniyle katılamazken, taraf avukatları, maktul Bekir Dağdeviren'in oğulları Mecit ve Enes Dağdeviren duruşmada hazır bulundu.

Müşteki Enes Dağdeviren ifadesinde, olay günü babasının vurulduktan sonra sanığın kendisini de öldürmeye kalkıştığını öne sürdü.

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Dağdeviren, "Olay günü iş yerinde otururken babamın sesini duyunca dışarı çıktım, silah sesi duydum. Babamın vurulduğunu gördüm. Daha sonra sanık benim üzerime gelince büroya geri girdim. Silahı iki eliyle tutuyordu. Kapıyı açmak için silahı bırakınca hemen üzerine atıldım. Birlikte 4-5 tur yuvarlandık. Daha sonra da silahı elinden aldık." ifadelerini kullandı.

Mahkemeye katılan maktul Bekir Dağdeviren'in diğer oğlu Mecit Dağdeviren de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.A. ise "Olay yerine 20 metre mesafede çalışıyordum. İlk önce silah sesi duydum ama bir şey göremedim. İkinci kez silah sesi duydum ve sonra Enes'in dükkanından 2 kişinin çıktığını gördüm. Boğuşuyorlardı, ellerinde silah vardı. Enes, sanığın elindeki silahı almaya çalışıyordu. Enes sanığın arkasından sarılınca ben de elindeki silahı alarak bir kenara koydum. Hemen Bekir ağabeyin yanına koştum ve ambulansı aradım." diye konuştu.

İfadelerin ardından mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki bir mobilya dükkanında 13 Ocak'ta bacanağı Mustafa Arslan'ı pompalı tüfekle öldüren Şenol Yasak, ardından Erkanlı Sokak'ta bulunan oto sanayi sitesindeki dükkanda kayınpederi Bekir Dağdeviren'i vurmuş, ağır yaralanan Dağdeviren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Şenol Yasak ise Dağdeviren'i vurduktan sonra buradan da kaçmaya çalışırken, çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti.

Şenol Yasak hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçlamasıyla iki kez müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

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