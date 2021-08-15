Konya'da refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Karaman-Konya kara Karaaslan mevkisinde, Ahmet E. (20) idaresindeki 42 FT 338 plakalı otomobil, orta refüje çıkarak ağaca çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, araçta bulunan Emre Tapur (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile araçtaki Fatih A. (20) Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada otomobilde bulunan köpeğin de öldüğü belirlendi.



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