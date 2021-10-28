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Konya'da refüje çarpan saman yüklü kamyonun sürücüsü öldü

28.10.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da refüje çarpan saman yüklü kamyonun sürücüsü öldü

Konya'da refüje çarpan saman yüklü kamyonun sürücüsü öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, refüje çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Erdoğmuş idaresindeki 42 BEM 03 plakalı saman yüklü kamyon, ilçeye bağlı Karaali Mahallesi ile Yenidoğan Mahallesi yol ayrımındaki refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Erdoğmuş, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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