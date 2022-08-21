YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da restore edilen obruk gölü manzaralı 800 yıllık han ziyarete açılıyor

Konya'da restore edilen obruk gölü manzaralı 800 yıllık han ziyarete açılıyor

21.08.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karatay ilçesindeki tarihi Obruk Hanı, 180 metre genişlik ve 145 metre derinliğiyle Kızören Obruğu'nu seyir imkanı da sunacak - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca: - "Burada önemli olan, tarihe sahip çıkmak. Yıkılmak üzere olan bu yapıyı turizme kazandırmış olduk"

ABDULLAH DOĞAN - Konya turizminin önemli bir destinasyonu olması beklenen Selçuklu dönemi eserlerinden Obruk Hanı'nın restorasyon ve çevre düzenleme çalışması tamamlandı.

Konya kent merkezine 70 kilometre uzakta, Konya-Aksaray kara yolunda yer alan Obruk Hanı'nın yapımı 13. yüzyıla tarihlendiriliyor.

Kitabesi bilinmeyen, Selçuklu kervansaray mimarisini yansıtan Obruk Hanı, adını bitişiğindeki Kızören Obruğu'ndan alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen Kızören Obruğu ve tarihi Obruk Hanı'nda yaklaşık 2 yıl önce Karatay Belediyesi tarafından restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışması başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Valiliğinin de desteğiyle yürütülen çalışma tamamlanarak, bölge ziyarete hazır hale getirildi.

- "Hanın terasından obruk gölünü izlemek ayrı bir keyif olacak"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AA muhabirine, tarihi yapının ilçenin marka değerlerinden birisi olacağını söyledi.

Hanın zamanla yıkıldığını, tahrip olduğunu aktaran Kılca, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un destekleriyle çevre düzenlemesini ve restorasyonunu hamdolsun tamamladık. Burası merkeze 70 kilometre uzaklıkta, Konya ile Kapadokya güzergahı üzerinde yer alıyor. Turistlerin uğrak noktası, pandemiden önce günde yaklaşık 100 otobüsün uğradığı bir yer." dedi.

Kılca, bölgenin turistlerin ilgi gösterdiği yerlerden olduğunu belirterek, bu alanı daha da zenginleştirip, konaklama yapılabilecek, sosyal alanların yer alacağı, ikramların olacağı güzel bir mekana çevirmek istediklerini belirtti.

"Burada önemli olan, tarihe sahip çıkmak. Yıkılmak üzere olan bu yapıyı turizme kazandırmış olduk." diyen Kılca, Kızören Obruğu'nun da turistlerin sıkça ziyaret ettiği bir yer olduğunu ifade etti.

Turistlerin bu coğrafi ve doğal güzellikleri görmeye geldiğini anlatan Kılca, bu alanın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi için de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Kılca, "Han ve obrukla bütünleşen alanda görsel şölen sunmaya hazırlanıyoruz. Hanın terasından obruk gölünü izlemek ayrı bir keyif olacak. Güneşin doğuşu ve batışını görmek, ova ve oradaki tarihi zenginliklerin ayrıca bir güzellik katacağına inanıyorum." diye konuştu.

- Tarihi hanın yazıtlı taşları dikkati çekiyor

Tarihi hanın duvarlarında dikkati çeken yazıtlı taşlara ilişkin ise Kılca, "Taşların üzerindeki yazılar Türkçe'ye çevrildi. Çok güzel hikayeler var. Dönemin yaşantısına ilişkin bizlere ve gelecek kuşaklara bilgi sunuyor. Onları da yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandıKonya'da otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybettiMardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti
TDP Genel Başkanı Sarıgül, İzmir'de genel af çağrısını yinelediTDP Genel Başkanı Sarıgül, İzmir'de genel af çağrısını yineledi
Anahtar Kelimeler:
Karatay

Konya Namaz Vakitleri 21 Ağustos Pazar

İmsak
04:35
Sabah
06:03
Öğle
12:58
İkindi
16:42
Akşam
19:43
Yatsı
21:06
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.