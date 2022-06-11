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Konya'da sahte para operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

11.06.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sahte para operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İlçe Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, sahte banknotlardan oluşan 54 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 1'i salıverildi, 8'i adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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