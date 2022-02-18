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Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 304 av tüfeği ele geçirildi

18.02.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 304 av tüfeği ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 304 av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Beyşehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, takibe alınan aracın Dalyan Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Adrese giden ekiplerin araçta yaptığı aramada 304 av tüfeği ele geçirildi.

Tüfeklere el konulurken M.G. gözaltına alındı.

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