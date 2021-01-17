Konya'da silah üretim atölyesinde 75'i ruhsatsız diğerleri kurusıkı 156 tabanca ele geçirildi

Konya'da kuru sıkı tabancalarda teknik değişiklik yaptığı belirlenen bir silah üretim atölyesine düzenlenen operasyonda 75'i ruhsatsız, diğerleri kurusıkı toplam 156 tabanca ile silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde "ateşli silahlar kanuna muhalefet" suçuna yönelik çalışma başlattı.

Kentte 13 Ocak'tan itibaren operasyonlar düzenleyen polis ekipleri, kurusıkı tabancalarda teknik değişiklik yaptığı belirlenen bir silah üretim atölyesinde 75 ruhsatsız ve 81 kurusıkı tabanca ile 333 tabanca namlusu, 205 tabanca sürgüsü, 83 tabanca gövdesi, tetik tertibatı, 2 kilogram barut ve saçma, 210 fişek, tabanca yapımında kullanılan farklı malzemeler ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

