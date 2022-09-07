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Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlısı Ankara'da yakalandı

07.09.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da silahla öldürülen fırıncının katil zanlısı Ankara'da yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yerine yönelik silahlı saldırının zanlısı Ankara'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen S.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, alınan ifadeler ve güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda Ankara'da olduğunu tespit ettiği S.G'yi Yenimahalle ilçesindeki bir kafede, olayın şüphelilerinden M.İ. ile gözaltına aldı.

Olayın şüphelilerinden R.G. ve H.G. de Karapınar ilçesinde gözaltına alındı.

Zanlıların Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki boş fırın dükkanında 27 Ağustos'ta Erdal Üstüner, Murat Ş. ve Yunus A'ya tabancayla ateş açılmış, ağır yaralanan fırıncı Üstüner, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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