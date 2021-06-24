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Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

24.06.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle 41334 Sokak'ta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E.Z. ile kardeşi Furkan Z. pompalı av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili şüpheliler Ö.B, B.B. ve O.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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