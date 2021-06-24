Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İddiaya göre, Yeni Mahalle 41334 Sokak'ta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E.Z. ile kardeşi Furkan Z. pompalı av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili şüpheliler Ö.B, B.B. ve O.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz