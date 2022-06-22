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Konya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

22.06.2022 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Karatay ilçesinde yabancı uyruklu 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıibali Mahallesi'nde yabancı uyruklu gruplar arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya döndüğü olayda, Muhammed Şeyh H. ile Yusuf Şeyh H. silahla yaralandı.

Yaralılar ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılırken, Muhammed Şeyh H, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Ziyad Şeyh H'yi kısa sürede yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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