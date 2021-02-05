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Konya'da silahlı kavgada 1 kişi ölü, 7 kişi yaralandı

05.02.2021 18:28 | Son Güncelleme:
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Konya'da silahlı kavgada 1 kişi ölü, 7 kişi yaralandı

Konya'da balık halinde iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Muhacir Pazarı yanındaki Balık Hali'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine 8 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Oğuzhan Koyunsever'in (22), hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, diğer 7 yaralıyı ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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