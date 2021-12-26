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Konya'da silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

26.12.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Konya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yarandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak'ta, Serhat Özkaya ile Cüneyt Özgür, henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde silahla vurulanlardan Özkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Özgür ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Konya silahlı saldırı

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