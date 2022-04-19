YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

19.04.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift, yaşamını yitirdi.

Çakıllar Mahallesi'nde ikamet eden görme engelli Abdil (75) ile eşi Havana Çakar'dan (68) haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde çiftin hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Çakar çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'daki jeolojik miraslar, UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na bir adım daha yaklaştıKonya'daki jeolojik miraslar, UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na bir adım daha yaklaştı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin "tramvay ihalesi"ne tepkiEskişehir Büyükşehir Belediyesinin "tramvay ihalesi"ne tepki
Adana'da 2 polisi tüfekle yaralayan zanlı ile babası tutuklandıAdana'da 2 polisi tüfekle yaralayan zanlı ile babası tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme

Konya Namaz Vakitleri 19 Nisan Salı

İmsak
04:35
Sabah
06:03
Öğle
12:54
İkindi
16:37
Akşam
19:36
Yatsı
20:57
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Ortalama penis uzunlukları açıkladı! Listedeki Türkiye detayı...

Ortalama penis uzunlukları açıkladı! Listedeki Türkiye detayı...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.