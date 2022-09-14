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Konya'da sokakta bulunan yeni doğmuş bebeğin ailesi aranıyor

14.09.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sokakta bulunan yeni doğmuş bebeğin ailesi aranıyor

Konya'da yeni doğmuş kız bebeğini sokağa bırakan kişi ya da kişilerin tespiti için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde 18 Ağustos'ta bulunan bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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Konya Karatay bebek

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