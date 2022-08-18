YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da sokakta yeni doğmuş bebek bulundu

Konya'da sokakta yeni doğmuş bebek bulundu

18.08.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da sokakta yeni doğmuş bebek bulundu

Konya'da bir sokakta bulunan yeni doğmuş kız bebek, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Defne Sokak'ta terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarını alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Yeni doğduğu belirlenen bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İlk muayenesinde 2 kilogram 450 gram ağırlığında olduğu belirlenen kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandıKonya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandıKonya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğulduAdana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Anahtar Kelimeler:
Konya bebek

Konya Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:31
Sabah
06:01
Öğle
12:59
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:11
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Böyle cinsiyet öğrenme partisi görülmedi

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

Meşhur nehirde dehşete düşüren keşif! O taşlar neyin habercisi?

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Çok az kişi farkında: Tedavi edilmezse dişsiz kalırsınız!

Çok az kişi farkında: Tedavi edilmezse dişsiz kalırsınız!

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Penis halkası olay yarattı: Önce ambulans sonra itfaiye geldi

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.