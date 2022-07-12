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Konya'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

12.07.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı.

Büyükoba Mahallesi'nde yaşanan kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Rıdvan Kaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İsmail Bozoklu idaresindeki 42 GCU 58 plakalı tarım işçilerini taşıyan midibüs, 6 Temmuz'da kontrolden çıkarak şarampole devrilmiş, kazada üç kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

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