YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı

Konya'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı

05.09.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Karapınar ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Işık, Yunus Emre Mahallesi'nde karşılaştığı arkadaşı Ercan B. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Ercan B, Işık'ı bıçakla yaraladı. Daha sonra polisi arayarak arkadaşını bıçakladığını söyleyen Ercan B, gelen ekibe teslim oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ertuğrul Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Işık'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Ercan B'nin polisteki işlemleri devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
211 kişinin zehirlendiği ilçede Başkan Öztürk’ten açıklama: “İnceleme sürüyor”211 kişinin zehirlendiği ilçede Başkan Öztürk’ten açıklama: “İnceleme sürüyor”
Aydın’da 435 öğretmene “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi verildiAydın’da 435 öğretmene “En iyi narkotik polisi anne” eğitimi verildi
Meteoroloji’den Aydın’ın batısına sağanak yağış uyarısıMeteoroloji’den Aydın’ın batısına sağanak yağış uyarısı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya Karapınar

Konya Namaz Vakitleri 5 Eylül Salı

İmsak
04:52
Sabah
06:16
Öğle
12:54
İkindi
16:31
Akşam
19:22
Yatsı
20:41

Konya Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Salı

Aydinli eczanesi
Sarayonu
Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Eren eczanesi
Cumra
Zeynep eczanesi
Meram
Taşkent eczanesi
Taskent
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Pitbull sürüsünün hedefi oldu! “Resmen oğlumu yiyorlardı”

Pitbull sürüsünün hedefi oldu! “Resmen oğlumu yiyorlardı”

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Skandal olay! 6 erkek tarafından toplu tecavüze uğradı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.