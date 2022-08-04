Konya'da tartıştığı eşini tabancayla öldüren koca yakalandı

Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Bayram Süner, İçeriçumra Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Fadim Süner ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kocası tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Olayın ardından tarlasına çalışmaya giden Süner, bir süre sonra evinin yakınlarındaki bir iş yerine geçerek çalışanlara, eşinin kaybolduğunu, güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediğini belirtti.
Süner'in hareketlerinden şüphelenen iş yeri çalışanları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evde kadının cansız bedenini buldu.
Şüpheli gözaltına alındı.
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