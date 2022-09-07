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Konya'da trafikte yol verme kavgasında 4 kişi silahla yaralandı

07.09.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da trafikte yol verme kavgasında 4 kişi silahla yaralandı

Konya'da trafikte yol verme kavgasında 4 kişi silahla yaralandı

Konya'da trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada, 4 kişi silahla yaralandı.

Trafikte tartışan iki grup arasında Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi Altınbilezik Sokak'ta kavga çıktı.

R.Y. (59), silahla Ş.Ç, A.Ç, B.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi yaraladı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Zanlılar R.Y. ve M.Y. gözaltına alındı.

Konya'da trafikte yol verme kavgasında 4 kişi silahla yaralandı

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