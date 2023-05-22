Konya'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı

Konya İl Halk Kütüphanesi'ndeki serginin açılışını Konya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar yaptı.

Vali Yardımcısı Bekarlar, 21-22 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'nın bu sene yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle daha az etkinlikle kutlanacağını ifade ederek, "Bugün de görsel olarak kitap ve tescilli yemeklerimizin sergisinden oluşan bir programı burada gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha zengin daha gösterişli programlarla bu haftayı kutlayacağız." dedi.

Daha sonra kurdeleyi kesen Bekarlar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar sergiyi gezerek, sergide yer alan fotoğrafları inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk mutfağının zengin gastronomi kültürünün geniş kitlelere ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

