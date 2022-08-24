Konya'da uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü

Konya'nın Hadim ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Ramazan Samit (66) idaresindeki 42 FIY 14 plakalı kamyonet, Hadim-Konya kara yolunun 21. kilometresinde Eğiste Viyadüğü yakınlarında uçuruma devrildi.

Kamyonette bulunan Derviş Çıbıkçı (63) ve Mehmet Alkan olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Ramazan Samit ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.



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