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Konya’da üniversite öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı’na destek

KONYA HABERLERİ  | 04.03.2020 12:15 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’na destek vermek ve Türk ordusunun yanında olduğunu göstermek amacıyla düzenlenen etkinliklerle tek yürek oldu.TSK’nın başlattığı Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül ile yurtlarda çalışan personellerin de katıldığı bir etkinlik düzenlendi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’na destek vermek ve Türk ordusunun yanında olduğunu göstermek amacıyla düzenlenen etkinliklerle tek yürek oldu.
TSK’nın başlattığı Bahar Kalkanı Harekatına destek vermek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül ile yurtlarda çalışan personellerin de katıldığı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik öğrencilerin yurt binaları önünde gerçekleştirdiği TSK yazılı ışıklandırma kareografisi ile başladı. Ardından her iki yurtta kalan üniversite öğrencileri Suriye’de şehit düşen Mehmetçikler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu, sonrasında kahraman İdlib şehitleri için dualar edildi. Edilen dualardan sonra öğrenciler, “Vatan sana canım feda” ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı.
Etkinlikte konuşan Yurt Müdürü Mustafa Songül, öğrencilere teşekkür ederek, Suriye’de görev yapan kahraman Türk ordusuna muzafferiyet temennisinde bulunurken, şehitlere de Allah’tan rahmet diledi.

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