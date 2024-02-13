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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

AA AA
13.02.2024 11:50 | Son Güncelleme:
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Konya'nın Karatay ve Selçuklu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Aramalarda, 103 gram uyuşturucu ham maddesi, 187 gram uyuşturucu madde ve 1 tabanca ele geçirildi.

Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde ise durdurulan aracın sürücüsünün üzerinde bir miktar uyuşturucu hap bulundu. Araçta yapılan aramada da yaklaşık 5 bin 500 uyuşturucu hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Konya uyuşturucu operasyonu

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