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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

18.01.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Konya'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, 2 yabancı uyruklunun üst araması ve uyuşturucu nakledildiği tespit edilen 2 araçta, 10 kilogram eroin, 355 gram metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, "uyuşturucu ticareti yapmak ve nakletmek" suçlamasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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