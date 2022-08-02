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Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

02.08.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Konya'nın Yunak ilçesinde, iş yerleri ile evlerinde yetiştirdikleri Hint kenevirini sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karataş Mahallesi'nde iki şüphelinin, saksıda Hint keneviri yetiştirerek piyasaya sürdüğü ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, şüphelilerin evleri ile iş yerlerine düzenlediği operasyonda yaptıkları aramalarda, 142 kök Hint keneviri, 105 gram Hint keneviri tohumu ile 356 gram kurutulmuş Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.İ. ile S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Ö.İ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Konya hint keneviri

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