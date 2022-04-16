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Konya'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

16.04.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da üzerine televizyon düşen çocuk öldü

Konya'da üzerine televizyon düşen Suriyeli çocuk hayatını kaybetti.

Karatay ilçesi Azerbaycan Sokak'taki evlerinde oyun oynayan Suriye uyruklu Meral el-Hıdır'ın (3) üzerine televizyon düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocuğun cesedi, Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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