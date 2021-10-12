Konya'da yakıtı biten otomobili itmeye çalışan iki kişiye tır çarptı

Konya'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten otomobile tırın çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

M.B. idaresindeki 33 BSA 78 plakalı tır, Ereğli-Konya kara yolunda Kargacı Mahallesi yakınlarında, yakıtı biten otomobili itmeye çalışan Gökçe Kaya ve Mert Kocabaş'a çarptı.

Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü M.B. Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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