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Konya’da yaralı bulunan pelikana yardım eli

KONYA HABERLERİ  | 18.05.2020 14:16 | Son Güncelleme

Konya’da yaralı vaziyette bulunan pelikana milli parklar görevlileri yardım eli uzattı.Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi’ne bağlı ekipler, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Karaömerler Mahallesi’nde uçamayan bir pelikanın bulunduğunun haber verilmesi üzerine verilen adrese gitti.

Konya’da yaralı bulunan pelikana yardım eli

Konya’da yaralı vaziyette bulunan pelikana milli parklar görevlileri yardım eli uzattı.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8.Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi’ne bağlı ekipler, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Karaömerler Mahallesi’nde uçamayan bir pelikanın bulunduğunun haber verilmesi üzerine verilen adrese gitti. Milli park ekipleri, uçamayan pelikanın kanadından yaralı olduğunu belirledi. Muayene ve tedavi edilmek üzere görevlilerce Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edilen pelikanın iyileşmesi sonrasında tekrar tabiat alanına salınacağı kaydedildi.

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