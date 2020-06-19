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Konya'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

KONYA HABERLERİ  | 19.06.2020 11:32 | Son Güncelleme

Konya'da yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

Konya'da zabıta ekipleri tarafından yaralı bulunan şahin, tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya Şubesi ekipleri, Büyükşehir Belediyesi zabıtası tarafından uçamayan bir şahin bulunduğunun haber verilmesi üzerine harekete geçti.

Zabıta ekiplerinin, gelen görevlilere teslim ettiği şahinin yaralı olduğu belirlendi.

Tedavi edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğü Hekimliğine götürülen şahinin, iyileştikten sonra tekrar doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

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