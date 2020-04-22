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Konya'da yasa dışı yollarla getirilen 280 Kovid-19 test kitine el konuldu

KONYA HABERLERİ  | 22.04.2020 23:17 | Son Güncelleme

Konya'da yasa dışı yollarla getirilen 280 Kovid-19 test kitine el konuldu

Konya'da yasa dışı yollarla satışı yapılmak üzere getirilen 280 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "hızlı tanı" test kitine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan piyasada satışının yapıldığı Kovid-19 tespitinde kullanılan test kitlerinin, kente getirileceği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, üzerinde Türkçe ibare bulunmayan ambalajların içerisine konulmuş 280 test kitini ele geçirdi.

El konulan test kitlerinin, piyasada 240 ile 250 lira arasında satıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Konya Kovid-19 test kiti

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