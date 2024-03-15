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Konya’da Yeni Motorlu Sanayi Sitesi’nin yapımı hızla sürüyor

İHA İHA
15.03.2024 14:46
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Konya’ya kazandırılacak Yeni Motorlu Sanayi Sitesi hızla yükseliyor.

Konya’da Yeni Motorlu Sanayi Sitesi’nin yapımı hızla sürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak, Torna, Kaynak ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Emin Baranok ve esnaflarla birlikte yeni sanayi sitesi şantiye alanında incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’yi taşıyacakları alanda inşaatların 4 etapta hızlı şekilde sürüdüğünü ifade ederek, “Şu anda en öndeki etaptayız. Burada artık son asfalt serim çalışmaları devam ediyor. İnşallah yıl sonu itibariyle bitirerek esnafımızın buraya taşınmasını planlıyoruz. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin o kötü görüntüsü ve trafiğe verdiği rahatsızlıktan Konya’yı kurtarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Arsası Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen, TOKİ tarafından inşaatı yapılan dönüşümün 2 bin 690 dükkan ve 134 iş yerinden oluştuğunu kaydeden Başkan Altay, “Tarihi bir dönüşüm gerçekleştirmiş olduk. Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin yeni yerine taşınmasıyla Konya’nın hayallerinden birisi daha gerçekleşmiş oluyor. Bugün esnafımızla bir inceleme toplantısı yaptık. Daha sonra kalabalık bir grupla gelerek inşaatımızın son aşamasını esnafımızla paylaşmayı istiyoruz. Bu imkanı bize sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ’ye teşekkür ediyoruz. Konya’mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

KONESOB BAŞKANI KARABACAK’TAN BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak da inşaatın sona doğru geldiğini ifade ederek, “İnşallah en yakın sürede Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’mizi taşımış olacağız. Böyle bir imkanı esnafımıza sunmuş olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza esnaf ve sanatkarlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Burada Allah’ın izniyle nice ustalar yetişecek ve Konya’mıza hizmet edecek” diye konuştu.

Torna, Kaynak ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Emin Baranok ise, “Konya’ya yakışan, esnaf ve sanatkara yakışan bir sanayi sitemiz olacak. Konya’mıza, esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki incelemenin ardından AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz ile beraber Aslım Caddesi’nde faaliyet yürüten esnafları da ziyarette ederek hayırlı işler diledi.

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