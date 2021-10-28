Konya'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Beyşehir-Isparta kara yolunun birinci kilometresinde, Dursun Y. (49) idaresindeki 42 RH 722 plakalı yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen Ebru B. (37) yönetimindeki 15 SE 432 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet C, Eda Ö, Savaş B, Hasan A, Hüseyin A. ve Mehmet Y. yaralandı.
Yaralılar, kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yaralılardan, hamile olduğu öğrenilen Eda Ö. ise burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
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