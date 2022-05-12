YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'daki baba-oğul cinayetinin sanığına müebbet ve 25 yıl hapis

Konya'daki baba-oğul cinayetinin sanığına müebbet ve 25 yıl hapis

12.05.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki baba-oğul cinayetinin sanığına müebbet ve 25 yıl hapis

Konya'da bayram alışverişi yapan baba ve 10 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa, baba Mevlüt Çakır'ı öldürmekten 25 yıl, çocuğu öldürmekten müebbet hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Aygün, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Aygün, savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Olay günü beni çok tahrik ettiler, maktullerle keşke hiç karşılaşmasaydım." ifadesini kullandı.

Maktul Mevlüt Çakır'ın eşi Keziban Çakır, sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, takdiri indirimler uygulayarak sanığa, "Mevlüt Çakır'ı kasten öldürme" suçundan 25 yıl, 10 yaşındaki İzzet Çakır yönünden ise "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Kadınhanı ilçesi Söğütözü Mahallesi'nde, 28 Temmuz 2020'de bayram alışverişi yaptıktan sonra köylerine dönen baba Mevlüt Çakır (35) ile oğlu İzzet Çakır (10) av tüfeğiyle vurulmuş, baba olay yerinde hayatını kaybetmiş, çocuk ise hastanede yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldıGenç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya

Konya Namaz Vakitleri 14 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:34
Öğle
12:51
İkindi
16:41
Akşam
19:59
Yatsı
21:29
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çikolata ölüme meydan okuyor

Çikolata ölüme meydan okuyor

Gören şoke oldu! “13 yıl boyunca içimde büyüttüm”

Gören şoke oldu! “13 yıl boyunca içimde büyüttüm”

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Sevgilisinin babasının cenazesinde öyle bir şey yaptı ki...

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Çift vajinalı kadın itiraf etti! “İki farklı erkekten...”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.