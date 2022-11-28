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Konya'daki barınakta bulunan hayvanlar sağlık taramasından geçirildi

28.11.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tetkik ve kapsamlı muayeneler sonucu tüm hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü başkanlığındaki, ilgili kurumların temsilcileri ve 53 veteriner hekimden oluşan heyet tarafından, Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanların sağlık taraması ve muayeneden geçirildiği bildirildi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, heyet tarafından gerçekleştirilen resmi kontrol ve denetimde hayvan bakımevindeki can dostların yaşam koşullarında herhangi bir olumsuzluk gözlenmediği belirtildi.

Rehabilitasyon süreci devam eden hayvanların ayrı bir bölümde tutulduğunun saptandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan tetkik ve kapsamlı muayeneler sonucunda tüm hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edilmiştir. 5199 sayılı Kanun kapsamında hayvan bakımevlerinin denetimleri, Genel Müdürlüğümüzce titizlikle yürütülmektedir."

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