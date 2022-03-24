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Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 7 gözaltı

24.03.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki Büyükşen çifti cinayetine ilişkin 7 gözaltı

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Cinayetle ilgileri olabileceği değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

- Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı.

Sorgulama neticesinde adliyeye sevk edilen zanlılardan Esra T. ile Abdullah B. "kasten öldürmeye azmettirme", Mustafa O. ve Zekeriya O. da "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu şüpheli A.U. da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Afganistan uyruklu A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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