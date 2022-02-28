Konya'daki iş dünyası 2021 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk ve MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı, 2021 yılı büyüme rakamlarının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatın, Türkiye'nin 2021 büyümesine en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğunu belirtti.

Özellikle ihracat ile ihracatın sürüklediği sanayi büyümesi ve yatırım artışının, büyümeyi yüzde 11'e taşıdığını ifade eden Öztürk, "2022'de iş dünyası olarak asıl beklentimiz, istikrarlı büyümeyi ve kalkınmayı destekleyecek çok yönlü yapısal reformların hayata geçirilmesi, eksiklerin tamamlanmasıdır. Ayrıca 2022 yılında fiyat istikrarı ve ekonomik güven ortamının oluşturulmalıdır. Ülkemizin büyümesine katkı sağlayan tüm tüccar, sanayici, ihracatçılarımızı ve emeği geçen çalışanlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- MÜSİAD

MÜSİAD Konya Şube Başkanı Hilmi Kağnıcı da büyüme verilerine göre ihracatçıların tüm zorluklara rağmen ülkesini büyütmeye devam ettiğini belirtti.

Kağnıcı, açıklamasının devamında şunlara yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve ekonomi yönetimimizin idaresinde uygulamaya konulan 'Yeni Ekonomik Model' sayesinde Türkiye ekonomisi, 2022 yılında da küresel ekonomi içerisindeki iddiasını artıracak ve bu dönemde de tahminlerin üzerinde büyüyecektir. Her yıl ülke ekonomisine ciddi katkı veren Konya, iller arasındaki sıralamasında ilk 5'e girecektir. MÜSİAD Konya olarak bizlere çok iş düştüğünü biliyoruz, Bizler bu minvalde Konya sanayimizin gelişiminde etkili olacak projelere ve aksiyonlara desteğimizi vermeye hazırız. Bizleri bu hedefe doğru ülkesi ve şehri için canını dişine takarak durmadan ve yorulmadan çalışan tüm sanayicilerimizi, iş adamlarımızı ve çalışanlarını tebrik ediyorum."

