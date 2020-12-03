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Konya'daki kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA HABERLERİ  | 03.12.2020 10:51 | Son Güncelleme

Konya'daki kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün yaşanan kazada, İzzet Polat (22) yönetimindeki 06 FH 9172 plakalı motosiklet, Ahmet Baran Caddesi'nde, H.Ç. idaresindeki 06 AH 7039 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Polat, kafatasındaki kırık nedeniyle Konya'ya sevk edildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yolda ilerleyen motosikletin, dengesini kaybetmesiyle karşı yönden gelen otomobile çarpıyor. Devrilen motosikletteki sürücünün yerde hareketsiz kaldığı görülüyor.

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