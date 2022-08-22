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Konya'daki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

22.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Doğrugöz Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahla yaralanan Emrah Coşkun (34), sevk edildiği Konya'da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Doğrugöz Mahallesi'nde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, İbrahim Çık (56), Ayşe G. (43), Emrah Coşkun (34) ve Ali K. (56) silahla yaralanmıştı. Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim Çık, hayatını kaybetmişti.

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Konya Akşehir ölü sayısı silahlı kavga

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