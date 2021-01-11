Konya’daki tarihi Çeçen Süleyman Efendi Konağı kurtarılıyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, milli mücadele döneminde Beyşehir Kuvayı Milliye Karargahı olarak kullanılan Sultan II. Abdulhamit dönemi Osmanlı yapısı olan Çeçen Süleyman Efendi Konağı yıkılmaktan kurtarılıyor.

Milli mücadele döneminde Beyşehir Kuvayı Milliye Karargahı olarak kullanılmış olan Sultan II. Abdulhamit dönemi Osmanlı yapısı olan Çeçen Süleyman Efendi Konağı, Konya Valiliği ve Beyşehir Kaymakamlığının girişimleri sonucunda yıkılmaktan kurtarılmak üzere kanuni mirasçıları tarafından tapusunun devletin ilgili kurumlarına hibe edildi.

Tarihi konağın mirasçılarından Selahattin Koydemir, "Devlete hibe ettik, tapuyu da devrettik" dedi.

Beyşehir ve Yöresi Tarih Kültür ve Turizm Mirasını Koruma Platformu Kurucusu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ise, 2010 yılından bu yana makale, köşe yazıları ve haberler ile pek çok defa gündeme taşıdıkları ve farkındalık oluşturmaya çalıştıkları milli mücadele döneminde Beyşehir Kuvayı Milliye Karargahı olarak kullanılmış olan Sultan II. Abdulhamit dönemi Osmanlı yapısı Süleyman Efendi Konağı hususunda yaşanan son gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Muşmal, Beyşehir’in Sultan Abdulhamit döneminde kurulan en eski mahallelerinden olan Hamidiye Mahallesinde bulunan ve Beyşehir Gölü’ne hakim bir noktadaki yüz yıllık bir tarihi geçmişi olan ilçe eşraflarından ve Kuva-i Milliye Teşkilatı’nın kurucularından Süleyman Sırrı Koydemir tarafından yaptırılan Çeçen Süleyman Efendi Konağı’nın Beyşehir’deki sivil yapılar içerisinde günümüze kadar gelmiş en değerli yapılarından bir tanesi olduğunu söyledi.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da tescil edilen tarihi konağın aslına uygun olarak restore edilmesi planlanıyor.



