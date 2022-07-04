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Konya'daki trafik kazasında ölen 5 gençten Ayşenur Boncuk'un cenazesi defnedildi

04.07.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki trafik kazasında ölen 5 gençten Ayşenur Boncuk'un cenazesi defnedildi

KONYA - Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ölen 5 kişiden Ayşenur Boncuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Karatay ilçesindeki Araplar Mezarlığı'na getirilen Boncuk'un cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Boncuk'un cenazesine katılan yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

- Olay

Dilara Çoban yönetimindeki 06 BCA 441 plakalı otomobil ile Koray Anık idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde çarpışmış, kazada 06 BCA 441 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Ayşenur Boncuk ve Sait Belgemen olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada her 2 sürücü ile Nisa Nur Karabulut ve Ela Ceylin Anık yaralanmıştı.

Durumları ağır olan yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edilmiş, cenazeler Beyşehir Devlet Hastanesi morgunda otopsileri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edilmişti.

Öğle namazına müteakip, ölenlerden Şeval Karabulut ve Sait Belgemen Araplar Mezarlığı'na, Muammer Tan Yediler Mezarlığı'na, Veli Büyükaydın ise Üçler Mezarlığı'na kılınan cenaze namazlarıyla defnedilmişti.

Hayatını kaybeden 5 genç ile aynı araçtan yaralı kurtulan 2 gencin, tatil için Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı'na gittikleri, kazanın dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenilmişti.

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trafik kazası Konya

Konya Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:39
Sabah
05:26
Öğle
12:59
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:02
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

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