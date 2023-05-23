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Konya'daki Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sürüyor

23.05.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da düzenlenen "15. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" devam ediyor.

Konya'daki Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali sürüyor

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin 3. gününde, Tantavi Kültür Ve Sanat Merkezi'nde İran'dan Türkmen Sahra Tiyatro Grubu'nun "Birkaç Gün Önce" adlı oyunu sahnelenirken, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncuları ise Konya Devlet Tiyatrosu'nda "Meraklısı için Öyle Bir Hikaye" oyunu ile izleyicilerle buluştu.

Üç kadının yaşadığı aşk hayatını ayrı ayrı konu alan "Birkaç Gün Önce" adlı oyun ile Sait Faik Abasıyanık'ın tüm öykü ve şiir kitaplarından yararlanılarak hazırlanan ve mizahi tarafın öne çıkarıldığı "Meraklısı için Öyle Bir Hikaye" oyunu sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Bugüne kadar 23 ülkeden 140'ı aşkın tiyatro grubunu bir araya getiren festival, 30 Mayıs'ta sona erecek.

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