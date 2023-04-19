YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

Konya'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

19.04.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da polisin düzenlediği 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında, yüklü miktarda uyuşturucunun Konya'ya getirilmek üzere yola çıktığı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, kent girişinde uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen aracı durdurdu. Yapılan aramada 9 kilogram eroin ele geçirildi, araçtaki şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler yine Karatay ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu başka bir araçta da 5 bin uyuşturucu hap ve pompalı tüfek ele geçirdi, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik ekiplerinin Meram ilçesindeki başka bir operasyonunda ise durdurulan bir otomobilde 5 bin uyuşturucu hap ile 500 gram skunk ele geçirildi.

Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca, 7 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 32 bin lira ele geçirildi.

Gerçekleştirilen 3 operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da depremzedeler için yapılan Karatay Konukevi açıldıKonya'da depremzedeler için yapılan Karatay Konukevi açıldı
İzmir’de hayatını yitiren genç kızın son görüntüleri ortaya çıktıİzmir’de hayatını yitiren genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı
Erzincan'da köylülerin 20 yıllık "komşusu" leylekler yuvalarına dönüyorErzincan'da köylülerin 20 yıllık "komşusu" leylekler yuvalarına dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Konya uyuşturucu eroin hap sentetik skunk

Konya Namaz Vakitleri 19 Nisan Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
06:03
Öğle
12:54
İkindi
16:36
Akşam
19:36
Yatsı
20:57

Konya Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Çarşamba

Aydinli eczanesi
Sarayonu
Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Taşkent eczanesi
Taskent
Ahenk eczanesi
Selcuklu
İlter eczanesi
Cihanbeyli
Alibeyhüyüğü eczanesi
Cumra
Emin eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Gökyüzünde bir anda gözüken ışıklar sosyal medyayı karıştırdı

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Şoke eden iddia... 'Oğuzhan Koç galadayken eve gelip...'

Şoke eden iddia... 'Oğuzhan Koç galadayken eve gelip...'

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.